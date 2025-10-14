Gram altın 5 bin 635 liradan alınırken, satış fiyatı 5 bin 720 lira seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 152 lira, satış fiyatı ise 5 bin 398 lira olarak belirlendi.

14 ayar altın 3 bin 111 liradan alınıp 4 bin 207 liradan satılıyor. Çeyrek altın 9 bin 232 liradan alınırken, 9 bin 348 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 9 bin 147 liradan alınıp 9 bin 285 liradan satışa sunuluyor.

Yarım altının alış fiyatı 18 bin 464 lira, satış fiyatı ise 18 bin 702 lira seviyesinde. Tam altın ise 36 bin 815 liradan alıcı bulurken, satışta 37 bin 238 liradan işlem görüyor.