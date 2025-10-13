Traktörler ve teknolojik ürünlerin sergilendiği Bursa Tarım Fuarı’nda uzaktan kumandalı tarım makinesi genç yaşlı tüm çiftçilerin ve alım heyetlerinin ilgisini çekti.

Tarlada traktörün yapabildiği birçok şeyi rahatlıkla başarabilen bu makine, savaş alanında silah olarak kullanılabiliyor, sağlıkta hasta taşımada, belediyelerde ise park ve bahçe temizliğinde değerlendirilebiliyor.

Yıllardır savunma sanayisine üretim yapan ve son 2 yıldır tarım sektörüne de giren Ankara merkezli firmanın Ar-Ge Mühendisi Mahmut Bedirhan Arslan, bu ürünün tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandığını söyledi.

En küçük parçasına kadar üretiminin de yerli olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Tasarım ve üretimini kendi fabrikamızda yaptık. Tarlada traktörün yapabildiği herşeyi yapabiliyor. Önündeki askı kollarına herşey bağlanabiliyor. Belediyeler süpürge, kar küreme aparatı bağlayabiliyor. Park ve bahçelerde gübreleme yapabiliyorlar. Arkasında bir tona yakın ağırlık askıları var. Önünde de bir tona yakın ağırlık kaldırabilirler. Tarla işleri için ne isterseniz bağlayın."

Ürettiği güç traktörden çok fazla

Arslan, paletli olan ürünlerinin boyutu ve gücü doğrultusunda 40-50 beygirgücündeki bir traktörün yapabildiğini kolaylıkla gerçekleştirebildiğini belirterek, "60 beyirlik bir traktör kabaca 280 nm tork üretir. Bizim sistemizde iki hidromotor kullanıyoruz. Biz bunda 2600 NM gibi tork alıyoruz. Benzinli motorla pompamızı besliyoruz, hidrolik sistemimizi kollarını çalıştırıyoruz." dedi.

Tarlada tarım makinesi olarak saatte 6 kilometre hızla gidebildiğini dile getiren Arslan, "Kumanda da hız kademeleri var. İleri ve geri aynı hızda gidebiliyor. Oturduğunuz yerden tarlanızı kumandayla işleyebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Savaşta silah

Firma olarak halen savunma sanayisine de üretimlerinin bulunduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi: "Bir iki yıldır tarım sektörüne farklı projelerde giriş yaptık. Bizim önceliğimiz yürüyüş takımları. Bunun yürüyüşü kumanda kontrollerini yapabildikten sonra üzerine silah da bağlanabilir. Arkasına römork takarak yük, sedye bağlayarak hasta taşıyabilirsiniz. Kameralı modeli de var. Hayvancılıkta da kullanılabiliyor. Bunu ve küçük modelimiz, hayvancılıkta ahırları süpürmek, kümesleri temizlemek ve gübre taşımak için kullanılabilir."

Arslan, yeni tasarım ürünlerini ilk kez Bursa’da görücüye çıkardıklarını belirterek, "Üretilmiş haliyle ilk kez çiftçi karşısına çıktık. Çok ilgi gördük. Fuara özel 1 milyon liralık satış fiyatıyla anlaşmalar da yaptık. Yurt dışından gelenlerle görüştük bizimle çalışmak isteyenler var. Fuar bizim adımıza çok verimli geçti" diye konuştu.