Tekstil sektöründe yaşanan iflas dalgasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul merkezli 3F Tekstil, mali sıkıntılarını aşamayınca resmen iflas etti.

Geçtiğimiz yıl konkordato kapsamında bir yıllık koruma kararı alan şirketin komiser heyetinin görevine son verildi ve mahkeme tarafından uygulanan tüm tedbir kararları kaldırıldı.

Borçlarını ödeyemediği ve finansal yapısını toparlayamadığı gerekçesiyle hakkında iflas kararı verilen 3F Tekstil için tasfiye süreci resmen başlatıldı.

Şirket, geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik krizi aşmak amacıyla konkordato ilan etmiş, ancak beklenen mali iyileşmeyi sağlayamamıştı.

"Firmalar borcu yönetememeye başladı"

Yaşanan finansal krizin ardından Reuters'a konuşan bir 3F yetkilisi, "Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun bedelini iş dünyası ödedi" diye konuşmuştu.

Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.