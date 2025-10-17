Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen iadeler hakkında bilgi verdi. Paylaşıma göre; Irak, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan’dan toplam 15 şüpheli Türkiye’ye teslim edildi.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kişiler ve suçlamaların dağılımı şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri’nde; “kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma” suçlarından aranan H.K.Ş. yakalandı.

Irak’ta; “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından F.N. ve C.B., “tasarlayarak öldürme” suçundan R.K. ve “yaralama” suçundan S.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Gürcistan’da; “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan S.Ş., “uyuşturucu ticareti” suçundan O.K., “nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından K.Y. ve “cebri, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma” suçlarından N.G. isimli şüpheliler bulundu.

Almanya’da; “çocuğun cinsel istismarı” suçundan N.K. ile “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan A.C. yakalandı.

Polonya’da; “kasten öldürme” suçundan S.A.,

Yunanistan’da; “uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme” suçundan M.L. isimli şüpheli tespit edilerek iade sağlandı.

Ayrıca ulusal düzeyde aranan ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında emeği geçen birimleri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.