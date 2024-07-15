15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları, bu sabah Garnizon Şehitliğine yapılan ziyaret ve dualarla başladı.



İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi uhdesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, sabah Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde yapılan törenle başladı. Törene; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile daire amirleri katıldı.



ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKILDI

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti, daha sonra dualarla devam etti. Ardından şehitlerin kabirlerine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.