Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ulucami’de şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bursa Ulucami’de icra edilen Kur’an tilavetinden sonra Mevlid-i Şerif okundu. Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Erdal Kıreker, asker ve polis personelleri ile beraber çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, tüm şehitler için dua etti.