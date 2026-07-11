Olay, İnegöl'ün kırsal Karakadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Saffet S. (62), elektrikli testere ile odun kestiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini testereye kaptırdı. Kazada adamın parmaklarında derin kesiler oluştu.

Yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ