İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Çiftçi'nin açıklamasında, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi