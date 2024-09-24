İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz, "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Ailesi büyük bir endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.

23 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.00'de Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek için ayrılan Yüsra, o zamandan beri kayıp. Ailesi, kızlarının eve dönmemesi üzerine polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Aile, Yüsra'nın hayatından endişe duyuyor.

"OKUL EVE 10 DAKİKA MESAFEDE"

Yüsra’nın babası İsmail Yavuz, kızının kaybolmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kızım sabah okula gitmek için evden çıktı. Okul, evimize 10 dakika mesafede. Ancak öğle saatlerinde kendisiyle iletişim kuramadık. Daha sonra kuzeniyle telefonda konuştuğunu öğrendik. Kuzenine, 'Bugün hastayım, okula gitmeyeceğim' demiş ve okula gitmemiş. Durumu öğrendiğimizde hemen polise bildirdik."

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN TANIDIĞI BİR KİŞİYLE OLABİLİR

İsmail Yavuz, kızının içine kapanık bir çocuk olduğunu belirterek, "Kızımız genelde bilgisayar başında vakit geçirirdi. Kuzeninden, oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını öğrendik. Bu kişiyle buluşmuş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ancak bu sadece bir tahmin. Polis, konuyla ilgili ciddi bir araştırma yürütüyor. Kızımızı gören ya da duyan herkesin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" dedi.

Aile, Yüsra'nın bulunması için yetkililerden ve halktan yardım bekliyor.