İzmir Güzelbahçe halkının uzun süredir beklediği, Güzbel kahve yenilenen yüzüyle, Dut Dibi Kahvesi ismiyle açılışı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Yalı Mahallesi eski Gönül Ağa parkında bulunan dut ağacı ile birlikte modern ve sosyal bir buluşma alanına dönüştürülerek, Güzbel Dut Dibi Kahvesi ismini aldı. Dut Dibi Kahvesi’nin açılışına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, esnaf ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

‘Bu başkan delirmiş dediler’

Güzbel Dut Dibi Kahvesi’nin yenilenmeden önce kendisini kahveye davet eden vatandaşların söylediklerini dile getiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘’ Burası bana en inanmayan kahveydi, geldim, çok kötü durumdaydı, tuvalet dışarıdaydı. Dedim ki; 15 gün sonra burayı boşaltıyorum, bittiğinde gelirsiniz. Biz bu kahveye çalışmalar yapmaya başlayınca duydum ki ‘Bu başkan delirmiş, bu başkan ne yapıyor?’ dediler, ama en sonunda ‘Bu başkan burayı güzel yapıyor’ dediler. Çünkü ben o gün buradan çıkarken bir söz vermiştim. O sözümü tuttum. Burada oyun oynayan, çayını içen tüm büyüklerimize, babalarımıza helali hoş olsun. Kendilerine ziyaretler gerçekleştireceğim. Emekliliğinin keyfini çıkartarak bu mekanı güle güle kullansınlar’’ dedi.

‘Çay beş lira olacak’

Başkan Günay sözlerine şöyle devam etti, “Vatandaşın birine çay on lira, on beş lira, yirmi lira olacak diyorlar ne diyorsun dedim, ‘bir söz vermiştin’ dedi. Evet, meclis üyelerimizle ortak bir karar alarak, biz bir söz vermiştik, çay 5 TL olacak demiştik. Babalarımız, büyüklerimiz, burası yenilenmeden önce kaç paradan çayı içiyorlarsa gene aynı paradan çay içecekler. Bu defa bu kahvede sadece erkeklerle değil kadınlarla da bir arada olacağız. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin çocuklarıyız, eşit şartlarda olacağız. Biz o kültürle büyüdük, o kültürle devam ediyoruz. Artık bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Erkek kadın bir arada eşit şekilde burada olacağız. El ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. ‘’ diye konuştu.

‘Üç harflileri Güzelbahçe’de barındırmayacağız’

Yalı mahallesine 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş gününde Güzmar Marketi de açıp teslim edeceğini söyleyen Başkan Günay ‘’ Üç harflileri Güzelbahçe’de barındırmayacağız, her mahalleye bir tane büyük sonra da her sokağa küçüklerini açacağız. Siteler Mahallesinde eskiden bir balıkçı restoranı vardı orayı kiraladık. Alt katını Güzmar Market, üstünü Güzbel Port Kafe yapıyoruz. Artık Güzelbahçe’nin vizyonu değişiyor. Herkes parmakla gösteriyor Güzelbahçe’yi, çünkü artık vizyonu olan, geçilen değil durup gezilen, yaşanan bir yer haline geldi ilçemiz” diye konuştu.

‘Güzelbahçe Nasıl Yönetiliyorsa Türkiye’de Böyle Yönetilecek’

CHP’li belediyenin böyle çalışkan olduğunu ve CHP’nin iktidara bu şekilde geleceğini belirten CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ‘’ Buradaki dut ağacı asırlık bir dut ağacı, onun altında Güzelbahçeli büyüklerimiz otursun diye burası yapıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay, örgüt olarak bizi hep gururlandırdı. En az onun yarısı kadar çalışsak bu iş çoktan biterdi. Ama şunun sözünü veriyoruz, sen eve girene kadar biz de eve girmeyeceğiz. Çünkü CHP’li belediye böyle olur, CHP iktidara böyle gelecek, Güzelbahçe nasıl yönetiliyorsa Türkiye’de böyle yönetilecek. Bundan sonra CHP iktidarı halkın iktidarı olacak.’’ diye konuştu.

Açılışın ardından, Payamlı Köyü’nün meşhur bardacıkları halka ikram edildi. Açılışa katılanlar hem bardacıkları tattı, hem de yenilenen kahvede dostluk ve sohbetin keyfini yaşadı.