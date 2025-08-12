Olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki 3 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Balkona çıkan 6 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim H., oyun oynarken tırmandığı balkon korumalıklarının üzerinden düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçiren çocuk, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ