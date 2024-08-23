Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Cesur, Kararlı ve Muktedir! ???????? Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara… pic.twitter.com/2Ygbzm6Zmu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2024

Bakanlık, "Cesur, Kararlı ve Muktedir" notuyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"