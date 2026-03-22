Doğum sonrası ilk saatlerin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, hayvanların ağız ve burunlarının temizlenmesi, göbek kordonunun uygun şekilde kesilip dezenfekte edilmesi ve sıcak, kuru ve cereyansız bir ortamda tutulmasının yaşamsal önem taşıdığı belirtildi. Yavrunun kısa sürede ayağa kalkarak annesini emmesi ve gerekli durumlarda desteklenmesi gerektiği aktarıldı. Doğum ağırlığı, doğum tipi, annenin yaşı ve beslenmesi, cinsiyet ve mevsim gibi faktörlerin hayatta kalma şansını etkilediği bildirildi.

Ağız sütü (kolostrum) uygulamasının bağışıklık sistemini güçlendirmede vazgeçilmez olduğuna işaret edildi. Buzağı ve kuzuların doğum sonrası ilk 2 saat içinde ağız sütü almasının zorunlu olduğu, ilk 24 saatte canlı ağırlığının yaklaşık yüzde 10’u kadar verilmesi gerektiği kaydedildi. Fazla doğum yapmış sağlıklı annelerden kolostrum sağılarak uygun şekilde saklanabileceği ve gerektiğinde yavrulara vücut ısısında verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Beslenme sürecinde ise buzağıların ve kuzuların ilk haftalarda anne sütü ile beslenmesi, sonraki haftalarda süt ikame yemleri veya başlangıç yemleri ile desteklenmesi önerildi. Temiz ve taze içme suyunun sürekli sağlanması, yem kaplarının ve barınak ortamının düzenli temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yavrular doğum ağırlığının en az 3–4 katına ulaşmadan sütten kesilmemeli.

Barınak koşullarının temiz, kuru ve iyi havalandırılmış olması, altlıkların düzenli değiştirilmesi ve aşırı kalabalıktan kaçınılmasının hastalık riskini azalttığı ifade edildi. Sağlık kontrollerinde iştah, hareketlilik ve dışkı durumunun takip edilmesi, ishal, halsizlik, öksürük veya solunum güçlüğü gibi belirtilerde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulması gerektiği bildirildi.

Aşılama programlarının bölgesel riskler ve veteriner hekim önerilerine göre uygulanması gerektiği kaydedildi. Enterotoksemi, şap, koyun-keçi vebası (PPR), koyun çiçeği ve buzağılarda septisemi gibi hastalıklara karşı aşıların uygun yaşlarda yapılması gerektiği belirtildi. İç ve dış parazitlere karşı düzenli koruyucu uygulamaların önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, tüm bakım ve sağlık uygulamalarının düzenli kayıt altına alınmasının sürü yönetimi ve hastalıkların erken teşhisi açısından kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, buzağı ve kuzu gibi tüm yavruların doğumdan itibaren en geç sırasıyla 6 ve 12 aylık yaşa kadar kimliklendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.