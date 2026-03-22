Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi’nde bayramın ilk gününde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri, gelen “kadına şiddet” ihbarı üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araç sürücüsü Meryem Altaş, ekiplere araçta silah bulunduğunu söyleyerek yardım istemişti. Bu sırada araçtan inen şüpheli Berat İ., yanında bulunan tabancayla Meryem Altaş’a ateş açtı. Göğsünden ağır yaralanan kadın yere yığıldı.

Ardından tabancasını polis ekiplerine doğrultan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin İnegöllü olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meryem Altaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi.