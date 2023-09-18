Suriye uyruklu 17 yaşındaki İbrahim A., sosyal medyada paylaşılan bir içerik nedeniyle 17 yaşındaki arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Şeyh Ahmed, sosyal medya hesabında İbrahim A. ile ilgili bir paylaşım yapmıştı. İbrahim A., paylaşımın kaldırılmasını talep etti, bu talep tartışmaya yol açtı. Tartışma sonrasında iki genç bir araya geldi ve aralarında bir kavga başladı. Bu kavga sırasında İbrahim A., üzerinde bulunan bıçakla Ahmed'i yaraladı.

Olayı görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, kanlar içinde yatan Ahmed'i özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak, hastane acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmed kurtarılamadı. İnşaat işçisi olan Ahmed'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi ve işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Gaziantep'te yaşanan olayda öte yandan, İbrahim A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.