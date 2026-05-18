Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 6 bin 625 lira 41 kuruş, satışta ise 6 bin 711 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 057 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 336 lira 98 kuruş olarak kaydedildi. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 638 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 4 bin 849 lira 51 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın alışta 10 bin 853 lira, satışta 10 bin 938 lira bandında işlem görürken, eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 653 lira, satış fiyatı ise 10 bin 811 lira oldu.

Yarım altın alışta 21 bin 705 lira, satışta 21 bin 870 lira seviyesinde yer aldı. Tam altın ise alışta 43 bin 278 lira, satışta 43 bin 600 lira olarak listelendi.