

Olay saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile birlikte Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan faul tartışması nedeniyle husumet oluştu.



Bugün cadde üzerinde karşılaşan iki şahıs arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H. Ve ağabeyi Muhammed H.(28) ile birlikte Kuteybe M.’yi darp edip ensesinden yaralayarak olay yerinden kaçtılar.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, bıçağın atardamara isabet etmesine 1 milim kaldığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli Hasan H. Ve ağabeyini kovalamaca sonucu kısa sürede yakalayıp gözaltına aldılar.