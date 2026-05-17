ELFİ Gayrimenkul, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi'nde 4. şubesini düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa iş dünyası temsilcileri, sektör paydaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan ELFİ Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni şubenin Bursa'ya ve sektöre hayırlı olmasını dileyerek, büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gayrimenkul sektöründe güvenli ticaretin önemine dikkat çeken Aydemir, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile birlikte sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Aydemir, 'Artık dolandırıcıların sosyal medya üzerinden sahte kira ve satış ilanları paylaşmasının önüne geçiliyor. EİDS sistemiyle vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Bu gelişmeden dolayı mutluyuz. Ancak son aylarda insanlar taşınmaz numaralarla doğru ilan girişleri yapmıyor. Bu da müşterilerin dolandırılmasına neden oluyor. Bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların mutlaka bakanlıklara şikayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Sosyal medya mecraları üzerinden yayınlanan ilanların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Yetki belgesi olmayan kişilerin de sosyal medyadan gayrimenkul pazarladığını görmekteyiz. Bakanlığımızın da bu konu hakkında çalışma yapmasını temenni ediyoruz' dedi.

Açılışa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı da katılarak yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Program, kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.