Gram altın sabah saatlerinde 4.104,23 TL alış, 4.168,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar altının gramı 3.751,05 TL'den alınırken, 3.962,72 TL'den satılıyor. 14 ayar altın ise kuyumcularda 2.249,57 TL alış ve 3.201,07 TL satış fiyatıyla yerini aldı.

Çeyrek altın 6.799 TL'den satılırken, eski çeyrek altının satış fiyatı 6.758 TL olarak belirlendi. Yarım altın 13.599 TL, tam altın ise 27.093 TL’den satışa sunuluyor.

Bursa Kapalıçarşı ve kuyumcularda fiyatlar sabah saatlerinde bu seviyelerde seyrederken, altın piyasasında hareketliliğin gün içinde devam etmesi bekleniyor.