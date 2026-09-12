Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 683,72 TL, satış fiyatı ise 6 bin 802,99 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 110,75 TL’den alınırken 6 bin 362,04 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 671,69 TL, satış fiyatı ise 4 bin 913,11 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 902 TL, satış fiyatı 11 bin 99 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 10 bin 731 TL’den alınırken 10 bin 902 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 831 TL, satış fiyatı 22 bin 191 TL olurken, tam altının alış fiyatı 43 bin 461 TL, satış fiyatı ise 44 bin 239 TL olarak kaydedildi.