Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen okul saldırılarının ardından, Türkiye’de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemeler yeniden gündeme taşındı.

Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun özellikle çevrim içi içeriklere erişim ve mobil iletişim alanlarını kapsayan bazı kısıtlayıcı önlemler üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, erişim engeli bulunan içerik ve oyunlara ulaşımı mümkün kılan sanal özel ağların (VPN) lisanslanmasına ilişkin bir düzenleme hazırlığı yürütülüyor. Söz konusu düzenlemenin, engellenmiş içeriklere alternatif erişim yollarını daha sıkı kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

Bir diğer planlanan düzenleme ise mobil hat kullanımına yönelik. Buna göre, 18 yaş altındaki kullanıcıların kullandığı GSM hatlarının ebeveyn kontrolüne açık şekilde “çocuk hattı” olarak tanımlanması öngörülüyor. Böylece çocuklara ait hatların daha net biçimde ayrıştırılması ve bu hatlara özel sınırlayıcı tedbirlerin uygulanabilmesi hedefleniyor.