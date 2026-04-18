Yargıtay, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler açısından emsal niteliği taşıyan önemli bir karara imza attı. Kararda, emekli olduğu iş yerinde çalışmayı sürdüren ve emeklilik sonrası sigorta primlerinin eksik yatırıldığını iddia eden vatandaş kısmen haklı bulundu.

"PRİMLERİM EKSİK YATIRILDI"

Davacı işçi, iş yerinden 31 Aralık 2011 tarihinde emekli olduğunu ancak iddiasına göre 15 Nisan 2015’e kadar aynı iş yerinde destek primi kesilerek sigortasız şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Bu süreçte şirketin sahibi olduğu başka bir firmada işveren vekili olarak ihalelere katıldığını, teminat yatırdığını, bankalardan kredi kullandığını ve tapu işlemleri gerçekleştirdiğini de ileri sürdü. Emekli olduğu 2011 yılında 1750 TL maaş aldığını ifade eden işçi, son ayında bordroda ücretinin 1500 TL olarak gösterildiğini, gerçekte ise daha yüksek ücret aldığını belirterek emekli maaşı ve sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yeniden hesaplanmasını talep etti.

Şirket ise zamanaşımı itirazında bulunarak, davacının iddia ettiği çalışma sürelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Ayrıca davacının şirkette vasıfsız işçi olarak görev yaptığını, asgari ücretin üzerinde bir maaş almasını gerektirecek herhangi bir niteliğe sahip olmadığını ileri sürdü.

EMEKLİ İŞÇİ KISMEN HAKLI BULUNDU

İlk Derece Mahkemesi işçinin başvurusunu kısmen kabul etti. İşçinin davalı iş yerinde çalıştığı son ayda 3.371,18 TL (brüt) ücretle aldığını ve hizmetin gerçekleştiği son ayın prime esas kazancına dahil edilmesinin tespitine karar verdi. Davacının önceki dönemlere ilişkin talepleri ise reddedildi.

Şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesinin verdiği karar hukuka uygun bulundu.

Bunun üzerine işçi, çalışma süresi boyunca asgari ücretle çalışanlara göre 2,805 kat daha yüksek net ücret aldığına dair tespitin sabit olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Şirket ise ilk derece mahkemesinde sunduğu gerekçeleri tekrarlayıp Yargıtay’a başvurdu.

YARGITAY BAŞVURULARI REDDETTİ

Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi 2 Şubat 2026'da verdiği kararda temyiz başvurularını reddederek istinafın hükmünü onadı. Böylece emekli işçi sadece son ayda aldığı ücretin gerçekleştiği döneme ait prime hak kazandı.