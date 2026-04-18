Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik sürecine hazırlanan çok sayıda sigortalıyı ilgilendiren yeni bir denetim uygulamasını hayata geçirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, geçmişte sigortalı olarak çalışırken yurt dışına turistik amaçla çıkan kişilerden o dönemlere ait “izin belgesi” talep ediliyor.

Bu belgeleri sunamayanların ise yurt dışında bulundukları sürelerin prim günlerinin iptal edilme riski bulunuyor.

Yeni inceleme kriterleri kapsamında SGK, kişinin Türkiye’de sigortalı olduğu dönemde yurt dışına giriş-çıkış yapıp yapmadığını kontrol ediyor ve bu durumun yasal dayanağını araştırıyor.

Emeklilik başvurularında ise vatandaşlardan, 5, 10 hatta 15 yıl öncesine ait olmak üzere, o tarihlerde iş yerinden izinli olduklarını gösteren resmi belgeleri ibraz etmeleri isteniyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, konunun ciddiyetini şu sözlerle vurguladı:

"İş yerinden alınan bu belgenin SGK’ya ibraz edilmesi gerekir. Aksi halde yurt dışında bulunduğunuz ve Türkiye’de sigortalı olarak çalıştığınız prim günlerinizi SGK siliyor. Bu durumda emeklilikte prim eksiği ile karşı karşıya kalabilirsiniz."

Özellikle hizmet birleştirmesi yapan veya emekliliğine kısa süre kalan sigortalılar için bu durum büyük bir engel teşkil ediyor. Yıllar öncesine ait belgelerin muhafaza edilmemiş olması veya eski iş yerlerinin kapanmış olması, sigortalıları "prim günü kaybı" nedeniyle emekli olamama tehlikesiyle bırakıyor.

SİGORTALILAR NE YAPMALI?

Arşiv Kontrolü: Geçmişte çalışırken yurt dışına çıkanlar, o dönemlere ait izin formlarını veya iş yeri yazışmalarını mutlaka muhafaza etmeli.

İş Yeri İletişimi: Eğer belgeler elinizde yoksa, eski iş yerinizle iletişime geçerek özlük dosyanızdaki izin belgelerinin bir örneğini talep edin.

