ORC Araştırma tarafından 2026 yılının ilk üç ayında elde edilen verilerle hazırlanan anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Bugün yerel seçim olsa” başlığıyla yayımlanan çalışmada, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki büyükşehir ve il belediyelerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar yer aldı.

EGE BÖLGESİ’NDE GENEL TABLO KORUNUYOR

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da mevcut duruma paralel olarak CHP’nin önde olduğu görülürken, Aydın ve Uşak’ta dengelerin değiştiği ve AK Parti’nin ilk sıraya yükseldiği dikkat çekiyor. Kütahya’da ise MHP’nin birinci parti konumunda olduğu belirtiliyor.

AKDENİZ’DE KRİTİK DEĞİŞİMLER

Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin’de CHP’nin üstünlüğünü sürdürdüğü görülürken, Antalya ve Burdur’da AK Parti’nin öne çıktığı dikkat çekiyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Isparta’da AK Parti’nin mevcut konumunu koruduğu, Osmaniye’de ise MHP’nin birinciliğini devam ettirdiği ifade ediliyor.

BAZI İLLERDE EL DEĞİŞİMİ SİNYALİ

Araştırma sonuçları, Aydın, Uşak, Antalya ve Burdur gibi bazı illerde yerel yönetim dengelerinin değişebileceğine işaret ederken, bu durumun yaklaşan seçimler öncesinde siyasi rekabeti daha da artırabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

VERİLER 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNE AİT

Paylaşılan sonuçların, 2026 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen araştırmalara dayandığı belirtilirken, seçmen eğilimlerindeki değişimin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.