Balıkesir’in Burhaniye Belediyesinin geleneksel hale dönüştürdüğü Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’nin 19.su Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Belediye hizmet binası önünden Cumhuriyet Meydanına yapılan kortej yürüyüşü sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda İstiklal Marşı ve saygı duruşu yapılması ile başladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Başkan Ali Kemal Deveciler tarafından festival çelengi Atatürk anıtına bırakıldı. Yapılan çelenk töreninin ardından Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi yapılarak, vatandaşlara yöreye ait sıcak tarhana çorbası da dağıtıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Birol Şahin, bölgede yapılan zeytinciliğin önemine vurgu yaparak, “Zeytinyağının ve zeytin hasadının 19. Festivali bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Festivalin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Büyük coşkuyla hasadı yapılan zeytinlerin damaklarla buluştuğu dönemde olduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “Bu yıl 19. sunu düzenlediğimiz Burhaniye Zeytin ve Hasat Festivali vesilesiyle hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu verimli topraklarda dünyanın en lezzetli ve kaliteli zeytinyağları üretiliyor. Toprağın bize verdiği bu eşsiz güzelliğin, değerin farkındayız. Bölgemizde zeytin ağaçlarını korumak, zeytinciliği geliştirmek ve desteklemek için yerel yönetimler olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Üreticiyi desteklemenin yanı sıra belediyemiz arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarının bakımına verdiğimiz değer ile birlikte kendi markamızı oluşturarak satışa sunuyoruz. Ülkemizdeki zeytinyağı piyasasında Burhaniye’mizin adını duyurarak Burhaniye’ mize kazandırmaya devam ediyoruz.

Yapmış olduğumuz Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalimiz ülkenin birçok yerinden misafirlerimizi Burhaniye’mizde ağırlama fırsatı sağlıyor, Burhaniye Belediyesi olarak kültürel ve tarihi olan bu tarz organizasyonların her zaman destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.