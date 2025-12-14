Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerde süt servisi yapılması vatandaşları sevindirdi. Kış aylarının gelmesi ile birlikte süt talebinin arttığını kaydeden işletmeci Sinan Ayşavkı, günlük süt tüketiminin 15 litreyi düşmediğini söyledi.

Burhaniye’de kahvehanelerde çay yerine süt içilmeye başlandı. Tarihi Hanay Cami önünde kahvehane çalıştıran 42 yaşındaki Sinan Ayşavkı, süt talebinin her geçen gün arttığını söyledi. 6 aydır kahvehane işlettiğini kaydeden Sinan Ayşavkı, "Müşterilerimizin talebi üzerine süt servisi yapmaya başladık. Özellikle kış ayları gelince süte ilgi arttı. Sütüde çayı da 15 liradan veriyoruz. Günlük süt tüketimi 15 litreyi düşmüyor" dedi. Kahvehanede süt içen Hamdi Mengi de, "Süt servisi yapan kahvehanelerde çay yerine süt içiyorum. Süt servisi yapan Sinan kardeşime teşekkür ediyorum" dedi. Mustafa Dirlik ise, "Burhaniye de süt servisi yapan işletmelerin sayısı arttı. Ben de çay yerine süt içiyorum" dedi.