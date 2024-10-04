Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla yürütüldü.

Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yoğun çalışmalar yapıldı. Emniyet Müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, dört gün sürdü ve 115 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlar sonucunda önemli miktarda mal varlığına da el konuldu. Toplam 36 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satılamaz/devredilemez şerhi kondu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal de inceleme için toplandı.