Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sularında Seyhan ilçesinde bulunan Küçükdikili-Koza Mahallesi 98097 Sokak’ta yaşandı. İddialara göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) adlı 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ile Fatma Kılavuz’a ait evin kapısını zorlamaya koyuldu. Durumu fark eden ev sahiplerinin müdahalesi üzerine şüpheli kadınlar kaçmaya başladı. Ev sahipleri ve çevre sakinleri tarafından kovalanan 2 şüpheli, kısa bir süre sonra yakayı ele verdi. O esnada zanlılardan Yeter U., kendini yere bırakarak çırpınmaya başladı. Diğer zanlı ise arkadaşının sara krizi geçirdiğini öne sürerek ambulans çağrılmasını talep etti. Fakat ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulabilmek amacıyla numara yaptığını iddia etti. Bunun üzerine kısa bir süre sonra sara nöbeti taklidi yapan kadın normale döndü. Zanlıların üzerinde gerçekleştirilen aramada, kapıları açmak amacıyla kullanılan ve "maymuncuk" olarak adlandırılan 3 farklı aparat bulundu. Yeter U.’nun 80, diğer zanlının ise 20 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

"Bir anda sara krizi geçiriyormuş gibi yaptı"

Yaşananları aktaran Maşallah Kılavuz, zanlıların yakalanmasının ardından birinin yere yattığını dile getirerek, "Bir tanesi kendini yere bıraktı. Diğeri de ’Ambulans çağırın, sara hastası’ şeklinde bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulabilmek için numara yaptı. Bir süre sonra da kendine geldi" şeklinde konuştu. Kılavuz, aynı şahısların takriben 3 ay evvel de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerindeki altın ile milyonlarca lira tutarında 6 çeki çaldıklarını öne sürerek şikayetçi olduklarını ifade etti. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.