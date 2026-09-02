Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 03.26’da Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi’ne (COSPAS-SARSAT) Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarındaki trafik ayrım düzeni içerisinde bulunan bir gemiden acil durum sinyali ulaştı.

Yapılan incelemede sinyalin TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiden geldiği belirlendi. Saat 03.41’de ALSU tankerinin kaptanı, yaklaşık 03.15 sıralarında kimliği bilinmeyen bir gemiyle çatıştıklarını Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne bildirdi.

Araştırmalar sonucunda Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan TUĞBERK İMAMOĞLU kuru yük gemisinin çatıştığı tespit edildi.

İlk deniz arama kurtarma unsuru saat 04.10’da bölgeye ulaşırken, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisine yapılan çağrılara yanıt alınamadı. Gemideki personelin cep telefonlarından da kendilerine ulaşılamaması üzerine geminin battığı değerlendirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına 14 deniz arama kurtarma unsuru ile bir helikopter katılırken, kazaya karışan ALSU tankeri de operasyonlara destek veriyor.

10 mürettebatın görev yaptığı TUĞBERK İMAMOĞLU’na ait can kurtarma araçlarının, serbest düşmeli can filikası dahil, deniz yüzeyinde bulunduğu ancak araçların içerisinde mürettebata rastlanmadığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.