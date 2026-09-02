Geçtiğimiz hafta zorlu Kayserispor deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetle ligde ikinci ıraya yükselen Bursaspor’da yeni hedef liderlik koltuğuna oturmak olacak. Ligde şu ana kadar oynanan 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, 4 maçta attığı 6 gole karşılık kalesinde ise 3 gol gördü.

Bursaspor’un süper yıldızı Kelechi Iheanacho 4 maçta 4 gol atma başarısı göstererek takımının en etkili futbolcusu olmayı başardı. Mustafa Er’in talebeleri bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı İstanbulspor maçını da kazanarak yeni galibiyet serisi yapmaya çalışacak.

İSTANBULSPOR LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Ligde şu ana kadar oynanan 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İstanbulspor topladığı 2 puanla on dokuzuncu sırada yer alıyor. Henüz galibiyetle tanışamayan ekip, zorlu deplasmandan puan çıkarmaya çalışacak.

STAT YİNE DOLU OLACAK

Bursaspor taraftarları her zaman olduğu gibi stadı yine şölen alanına çevirecek. Karşılaşmayı 42 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.

BURSASPOR-İSTANBUSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig 5. haftasında Bursaspor-İstanbulspor arasında oynanacak olan lig maçı 3 Eylül Perşembe günü Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde saat 20.00’de başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.