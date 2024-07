1923 Mustafakemalpaşa Spor, önceki dönem başkanlarından ve dönemin Belediye Başkanı olan, aynı zamanda Gençlik ve Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Şükrü Erdem’in girişimleriyle büyük bir değişim sürecine giriyor. Şükrü Erdem’in öncülüğünde başlatılan bu girişimle, Mustafakemalpaşa Spor, kulübün tarihinde bir “altın çağ”a hazırlanıyor. Erdem’in vizyoner liderliğiyle, kulübün hem sportif hem de yapısal olarak büyük bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor.

2009 yılından bu yana amatör liglerde mücadele eden Mustafakemalpaşa Spor’un 2024-2025 sezonu ile birlikte 3. Lig’de mücadele etmesi için imzalar atıldı.





Mustafakemalpaşa Spor’un heyecanla beklenen lansman programı Adnan Menderes Meydanı’nda yönetim kurulu ve taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşti.



TARİH TEKERRÜR EDİYOR



Mustafakemalpaşa Spor’un eski başkanları arasında yer alan Şükrü Erdem, 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü’nün onursal başkanı seçildi. İmza töreninde konuşma yapan Başkan Şükrü Erdem ‘’ Kulüpte hiç futbolcu kalmamış, milyonlarca para harcayıp da bundan hicap duymamak mümkün değil. Attığımız bu adımlar, büyük bir yürüyüşe dönecek ve büyük ihtimalle inanıyorum ki 2. Lig’e çıkacağız. Benim ‘damadımız’ dediğim Burak Selamet kardeşimiz de kulübümüzün başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.





1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulüp Başkanı Burak Selamet seçilirken, 13 kişilik yönetim kurulu Başkan Şükrü Erdem’in konuşmalarından sonra taraftarlarla buluştu. Başkanlık konuşması için kürsüye çıkan Başkan Selamet ‘’Bir hemşehriniz olarak, kasabamızın futbola olan tutkusunu, sevgisini ve ne kadar gelişmiş bir futbol kültürüne sahip olduğunu iyi bilen bir kardeşinizim. Bu tutku olmasaydı, bizde burada olmazdık, bunun için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sevginin hak ettiği yerde olması için elimizden tutup bizi buraya getiren, her türlü destek sözünü veren, bizi bu camianın bir parçası yapan bakanımız, başkanımız ve abimiz Şükrü Erdem’e ve bu süreçte büyük desteği olan Gökhan Demir kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bu yeni başlangıç, kulübümüzün geleceği adına büyük bir adım. Onursal başkanımız yolu açtı, bundan sonrası yönetim kuruluna ve hemşehrilerimize düşüyor” dedi.



1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü 2. Başkanı Gökhan Demir’’ İşte şimdi yeniden formalarımızı giyiyor ve yola çıkıyoruz. Bu sözleşme önce gönüllerde yapıldı, bu enerji ve coşku da başarının anahtarı olacak. Bu yolda türlü fedakârlıklar yapan Burak Selamet başkanımıza ve bizleri bu yola sevk eden, takıldığımız her noktada engin tecrübesi ile önümüze ışık tutan Şükrü Erdem başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



ÖZEL TASARIM FORMALAR TANITILDI



1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü’nün 2024-2025 Sezonu’ndan itibaren kullanacağı özel olarak tasarlanan formalar taraftarların beğenisine sunuldu. Kırmızı ve lacivert renklerden oluşan, çift yıldızlı, Atatürk ve Suuçtu temalı yeni logosu ve iç ve dış sahada giyilecek olan Atatürk tasarımlı forma taraftardan tam not aldı.



1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Selamet başkanlığında şu şekilde: Gökhan Demir Hüseyin Bilgin, Recep Bakar, Emin Özkara, Önder Berber, Hüseyin Sarıca, Halim Yavuz, Nuri Salamcı, Fırat Yıldız, Murat Tuncel, Yıldıray Demiray ve Orhan Emir.