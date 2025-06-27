Alanya, 27 Haziran 2025 – Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Alanya’da düzenlediği Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’nda Ortakçı Spor Kulübü, 12 yaş kategorisinde açık ara farkla zirvede yer aldı. 27 Haziran’da gerçekleştirilen 2 kilometrelik yarışlarda kulübün dört sporcusu da ilk 4 sırayı paylaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Ece Erol, 12 yaş kızlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olurken, erkekler klasmanında Çağkan Demir Biçen gümüş madalya ile Türkiye ikinciliğini kazandı.

Aynı yarışta Zehra Moralıoğlu, bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü, Elif Ece Yurtkulu ise dördüncü sırada yer alarak madalya kürsüsünü tamamladı. Açık su yarışlarında ilk 8’e madalya verildiği için dört sporcu da kürsü onurunu yaşadı.

Bu sonuçlarla birlikte Ortakçı Spor Kulübü, 12 yaş kategorisinde en çok madalya kazanan ve ilk 4’e üç kız sporcusunu sokan tek kulüp oldu.

Başantrenör Emrah Gürel, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocuklarımız planlı ve disiplinli çalışmalarının meyvesini aldı. Dört sporcumuzun da kürsüde yer alması, bizler için gurur verici. Şimdi gözümüz 26-28 Eylül’de Yunanistan’ın Keramoti kentinde düzenlenecek Greece Open Water Swimming Championships’ta. Türkiye’yi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

Ortakçı Spor Kulübü’nün şampiyon yüzücüleri, milli takım hedefiyle hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek. Kulüp yönetimi, sporcuyu destekleyen ailelere ve tüm teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

Başantrenör Emrah Gürel ve madalya kazanan sporcular (soldan sağa: Elif Ece Yurtkulu, Ece Erol, Zehra Moralıoğlu, Çağkan Demir Biçen) podyumda gururla poz veriyor.