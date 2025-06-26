Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın isimlerini taşıyan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kocaeli’nde başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük prestije sahip Uluslararası Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın isimlerini taşıyan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’nda 16 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor.

GÜREŞİN KALBİ KOCAELİ’NDE ATIYOR

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da kusursuz ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerini düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın isimlerini taşıyan Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.

16 ÜLKEDEN 600 SPORCU

26 Haziran Perşembe günü (bugün) başlayan turnuvada; Milli Takımımız başta olmak üzere Fransa, Tajikistan, Gürcistan, Amerika, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan ve Beyaz Rusya ülkelerinden yaklaşık 600 sporcu mücadele edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katılacağı turnuvanın resmi açılış töreni 27 Haziran Cuma günü (yarın) saat 16.30’da gerçekleştirilecek.

FİNAL MAÇLARI PAZAR GÜNÜ

Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın isimlerini taşıyan turnuva, (26) 55-63-72-82-97 kilogram Grekoromen ve 50-55-59-65-72 kilogram kadınlar eleme ve yarı final maçları ile başladı. 27 Haziran Cuma günü (yarın) 60-67-77-87-130 kilogram Grekoromen ve 53-57-62-68-76 kilogram kadınlar eleme ve yarı final maçları yapılacak. 28 Haziran Cumartesi günü 57-65-74-86-97 kilogram serbest karşılaşmaları ile devam edecek olan turnuva, 29 Haziran Pazar günü 61-70-79-92-125 kilogram serbest karşılaşmaları ile tamamlanacak. Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası’na Kocaelili sporseverler büyük ilgi gösteriyor.

TÜRK GÜREŞİNİN BABASI YAŞAR DOĞU

Turnuva bu yıl Türk Güreşinin babası olarak anılan Yaşar Doğu anısına gerçekleştiriliyor. Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği bu köyde karakucak güreşi ile başladığı spor hayatına askerlik zamanlarında minder güreşiyle devam etti. İlk Avrupa şampiyonluğunu ise İsveç'in başkenti Stockholm’de yaşayan Doğu, 1946'da gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda 6 maçta rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu ünvanlını elde etti. Yaşar Doğu ertesi yıl Prag'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda tüm rakiplerini devirdi. Doğu, böylece serbest stilin ardından grekoromende de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1951 DÜNYA ŞAMPİYONU

1948 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya alarak kariyerinin zirvesine çıkan Doğu, adını efsaneler arasına yazdırdı. 1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan Doğu, Dünya Şampiyonası'na katılma şansı yakalayarak 1951 Helsinki Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti. Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda elde etti.