İzmit Belediyesi, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonrası ağır hasarlı olarak tespit edilen binanın yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

İzmit Belediyesi, 1999 Marmara Depremi’nin ardından İzmit ilçe sınırları içerisinde ağır hasar alan binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Alikahya Fatih Mahallesi Meltem Caddesinde bulunan 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonrası düzenlenen hasar tespit raporu ile ağır hasarlı olarak tespit edilen binanın yıkımı İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.