Nilüfer 22’nci Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde Nilüfer’in kardeş kentlerinin U16 takımlarının mücadele ettiği basketbol turnuvası sona erdi.

Turnuvaya Nilüfer Belediyespor’un yanı sıra Türkiye’den Afyonkarahisar Dinar; yurt dışından Bulgaristan Ardino, Romanya Braila, Macaristan Balatonfüred, Almanya Hanau, Polonya Lublin ve Kosova Peja’dan takımlar katıldı. Çekişmeli maçların oynandığı turnuvanın finali 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapıldı.

Finalde Almanya Hanau ile Polonya Lublin takımları, Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen mücadele, centilmence tamamlandı. Kazanan takım Hanau oldu. Hanau, Kardeş Kentler Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamlarken, Lublin ikinci, Nilüfer Belediyespor ise üçüncü oldu.

Final maçının sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, dereceye giren takımlara, kupa ve madalyalarını verdi.