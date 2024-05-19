Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs coşkuyla kutlandı.

Burhaniye ilçesindeki 8 Eylül Stadında gerçekleştirilen törene, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Özkan, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, “Ömür sadece günü gün etmek için değildir. Ömür, içerdeki veya dışardaki düşmana fırsat vermemektir. Birileri var birileri hep olacak. Yeri ve zamanı geldiğinde o birileri biz olacağız. Bizlere bırakılan bu vatanı bilimde, sanatta, sporda, sosyal yaşamda çağdaş, medeni ülkeler seviyesine çıkaracak birileri hep olacak. İşte, bu duygu ve düşünceleri, bizlere bu güzel vatanı armağan eden başta, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, bu gün bu le vatan uğruna çanlarını veren tüm şehit ve gazileri rahmet minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Halk oyunları gösterileri ayakta alkışlanırken, spor gruplarının gösterileri nefesleri kesti.