

Gastro İnegöl'de düzenlenen kahvaltının ardından konuşan Başkan Alper Taban, “Hem hastane tipi bir şey olacak. Yani hastaneye uygun yemeklerin çıktığı, kafe restoran karışımı bir şey olacak. Ekiplerimiz çalışıyor. Bakanlık izinlerini almaya çalışıyor. İnşallah orada hasta yakınlarına, hastane çalışanlarına, dışarıdan yemek yiyen olur mu bilmiyorum ama 10000 kişilik sirkülasyonun olduğunu bir yer orası. Allah nasip ederse yeni bir gastroyu hayata geçirmek istiyoruz. Yeni yönetim sağ olsun böyle bir şey yaptılar. Hem gastro tanıtımının olabileceği hem de vatandaşımızın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onlar da bize yer verecekler. Hem de boşta kalmış olan yeri değerlendiriyor olacağız” dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ