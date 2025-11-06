GAZZE VE MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ VURGULANDI

Program, sade olduğu kadar etkileyici bir üslupla sunulan sinevizyon gösterimi ve interaktif sunumlarla desteklenerek başladı. Sunumlarda, işgalci İsrail güçlerinin hedefindeki Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslüman ümmet bilincindeki sarsılmaz yeri ve manevi önemi detaylıca ele alındı. Katılımcılar, görsel materyaller eşliğinde Filistin'de yaşanan insani dramın güncel boyutlarını ve işgalci politikaların oluşturduğu zorlukları yakından görme fırsatı buldu.

ÜMMET VAKFI BAŞKAN YARDIMCISI YAZICILAR: KUDÜS'Ü YÜREĞİMİZDE TAŞIMALIYIZ

Etkinliğin ana sunumunu, Filistin ve Kudüs davasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Ümmet Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Tevfik Yazıcılar gerçekleştirdi. Yazıcılar, “Kudüs’ü Yüreğinde Taşıyan Ümmet” başlıklı sunumunda, işgalci güçlerin kuşatması altındaki Kudüs’ün tarihi derinliğini, stratejik konumunu ve Müslümanlar için taşıdığı sarsılmaz manevi önemi kapsamlı bir şekilde anlattı. Başkan Yardımcısı Yazıcılar, özellikle Müslüman gençlerin bu davaya sahip çıkma sorumluluğunu vurgulayarak, Kudüs’e yönelik sorumluluğun sadece bir bölge meselesi değil, tüm ümmetin ortak vicdan borcu olduğunu güçlü bir dille ifade etti.

ÜMMMET VAKFI HAKKINDA

Ümmet Vakfı, mevcut imkanları en verimli şekilde kullanarak, belli bir program dâhilinde, Kudüs halkının acil ve önemli ihtiyaçlarını önceleyerek, Kudüslü Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak ve Kudüs'ün mukaddesatını korumak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, çalışmalarını "Eğitim, Sosyal, Ekonomik, Sağlık ve Kutsal alanların korunması" olmak üzere beş ana başlık altında gerçekleştirmektedir.

İNEGÖL'DEN ÜMMET BİLİNCİNE DESTEK MESAJI

Programın ev sahipliğini üstlenen İnegöl Yedi Hilal Şube Başkanı Sedat Baykay, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede programın başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Baykay, yaptığı açıklamada, "Filistin'de yaşananlar, ne yazık ki işgalci güçlerin sistematik zulmünün bir neticesidir. Ancak bu zorlu süreç, aynı zamanda ümmet bilincine de kuvvetli bir ışık tutmuştur. Gençlerimizin bu davaya gösterdiği yoğun ilgi, bizlere umut vermektedir" dedi ve programa katılan tüm gönüllülere ve üyelere teşekkür etti.

Program, Filistin davasının sadece coğrafi bir sorun değil, nesiller boyu taşınacak bir manevi sorumluluk olduğu mesajıyla son buldu.