İnegöl Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler için öğrencilerle iş birliği yapılarak gerçekleştirilecek bir kampanya başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla öğretmenler için ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlendiği açıklanırken, en çok atık pil toplayan sınıfların öğretmenlerine hediyeler verilecek.

6-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KATILIM SAĞLANACAK

“Öğretmenime teşekkürüm, doğaya katkımla ölçülür” sloganıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Atık Pil Toplama Kampanyası, 6 Kasım itibariyle başladı. 21 Kasım’a kadar yarışmaya katılım sağlanabilecek. Bu süreçte öğrenciler, öğretmenleri için atık pil toplayacak. Hem atık pillerin çevreye zarar vermesi engellenmiş olacak hem de yarışma sonunda en çok atık pil toplayan öğrencilerin öğretmenlerine; birinciye tablet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye bluetooth kulaklık olmak üzere hediyeler verilecek. Ayrıca en çok atık pil toplayan sınıfın öğrencilerine de öğretmenleriyle birlikte Gastro İnegöl Restoranında yemek ikram edilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Atık Pil Kampanyasına katılmak isteyen sınıflar, topladıkları piller için 153 Çözüm Merkezini arayarak başvuru yapacak. Atık piller okullardan veya evlerden İnegöl Belediyesi ekiplerince teslim alınacak.