Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Meydan köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, tehlike oluşturduğu için Yukarımeydan ve Dere köylerinde yaşayan vatandaşlar, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Vatandaşlar, önemli eşyalarını yanlarına alarak köylerden uzaklaştı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, yangının hızla yayılması çevredeki diğer yerleşim yerleri için de tehdit oluşturuyor. Tahliye edilen köylerin durumu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA