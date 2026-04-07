Yapılan son değerlendirmelere göre, soğumaya bağlı olarak Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren, İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinin kırsal kesimlerinde (Keles, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli) hafif zirai don etkili olacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don karşısında başta üreticiler ve çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Zirai don, 08 Nisan saat 00.00’dan 11 Nisan saat 09.00’a kadar geçerli olacak.