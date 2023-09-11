İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kenan Kender, 2. OSB yönetiminin arsa fiyatlarına yaptığı fahiş zammı sert bir dille eleştirdi. İnegöl’de yatırım yapmanın imkansız hale geleceğini öne süren Kender, “Devletimiz üretimi desteklerken, 2. OSB yönetimi arsa fiyatlarına yüzde 100’e varan zamlar yaptı. Bu karardan acilen vazgeçilmeli” diye konuştu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın ardından İTSO Başkan Vekili Kenan Kender’de 2. OSB’de yaşandığı öne sürülen ayrımcılık ve zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada yatırımcıların önünün kapatılmaya çalışıldığını öne süren Kender, arsa fiyatlarındaki artış ve peşin istenen altyapı ücretlerinin sanayicilerin yüküne yük kattığını söyledi.

Kender yaptığı yazılı açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Organize yönetimi tarafından açıklanan m2 fiyatları, sanayiciye yatırım yapmayın demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim yapın, yatırım yapın, ihracat yapın dediği bu günlerde heyecanla yer tahsisi bekleyen üretici açıklanan m2 fiyatlarıyla şoke olmuştur. Piyasaların %40, %45 faizle para bulduğu bu sıkıntılı günlerde bu fiyatlarla yatırım yapmak hayaldir. Daha birkaç ay önce 1100 TL olan yerler ne oldu da nakit 2100 TL'ye yükseldi? Devlet tarafından Temmuz’da açıklanan sene sonu enflasyonu %47,83 iken, yapılan yüzde 100’ yakın zamla tahsis bekleyen üyelerimiz zor durumda bırakılmıştır.”

AYRIMCILIĞI BİTİRİN

2. OSB’de ayrımcılık yapıldığına dair iddialarda da bulunan Kender, “Kamuoyunda kafaları en çok meşgul eden soru "Bölgede faaliyet gösteren bir sunta fabrikasına o yerler kaç TL'ye tahsil edilmiştir?" Organizede yer bekleyen üreticiler, benim Meclis Başkanlığını yaptığım İTSO'nun üyeleridir. Benim görevim üyelerimize en uygun şartlarda yer verilmesi için mücadele etmektir. Üretimle uğraşan bu üyelerimiz bankaların %40, %45 ile mevduatla para topladığını çok iyi bilmektedirler. Bu kişiler kazançlarını üretmekle, ahlaklı ve helal yolu seçmişlerdir. Eğer bir gün üretmekten vazgeçip kolay kazanca yönelirlerse, vergi dairelerine boş beyannameler gider. Bu yol bizlerin en korktuğu yoldur. Organize yönetimi şu an yer bekleyenlerden 5 milyar TL istemektedir. Ortalama 200 kişi 10 dönüm yer alsa 2 milyon m2 eder. Ortalama m2’si 2500 TL yer verilse toplam 5 milyar eder ki, bunu 24 ayda bu sektör ödeyemez. İnancım şu ki; Yönetim açıkladığı bu rakamları tekrar gözden geçirmesi yönündedir. Allah, üretim ve istihdam sağlayan tüm üyelerimize kolaylık ve iş rastlığı versin. Saygılarımla."

Öznur Dede