Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6 bin 225 TL, satış fiyatı ise 6 bin 310 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 5 bin 692 TL’den alınırken 5 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 414 TL, satış fiyatı ise 4 bin 594 TL oldu.

Çeyrek altın 10 bin 199 TL’den alınırken 10 bin 296 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 61 TL, satış fiyatı 10 bin 177 TL olarak belirlendi.

Yarım altın 20 bin 397 TL’den alıcı bulurken satış fiyatı 20 bin 592 TL’ye ulaştı. Tam altının alış fiyatı 40 bin 670 TL, satış fiyatı ise 41 bin 21 TL olarak belirlendi.