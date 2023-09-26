TFF 2 ve 3. Liglerde mücadele eden spor kulüplerine Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca verilen ücretler yaklaşık 10 yıldır değişmedi.

TFF 2. Lig’de mücadele veren Bursaspor, İnegölspor ve Karacabeyspor ile 3. Ligde mücadele eden Kafkasspor ve Bursa Yıldırımspor galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet durumunda bir şartla Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca prim alma hakkı kazanıyor.

Bu primler takımların sadece o hafta oynanan müsabakaların iddiada yer alması halinde veriliyor. Oynanan tüm Ziraat Kupaları direk iddiada yayınlanırken, lig maçları zaman zaman iddia dışında kalıyor.

Buna göre takımların iddiada yer alması durumunda iç sahada alacakları her galibiyet için 55 bin TL, deplasman galibiyetlerinde ise 65 bin TL veriliyor. Takımların berabere kalması durumunda iç ve dış saha fark etmeksizin 45 bin TL, yine mağlubiyet durumunda da yine iç ve dış saha fark etmeksizin 35 bin TL ödeniyor.

10 yıl önce kulüplerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan Spor Toto geliri, uzun yıllardır fiyatlarda artış olmaması nedeniyle günümüzde artık küçük kaynak olarak görülüyor.

Spor kulüplerinin bu gelirler dışında TFF tarafından lig öncesi belirlenen katılım gelirleri de bulunuyor. Bu gelirler yıl içerisinde kulüplere aktarılıyor.

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