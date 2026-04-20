NATO tarafından yapılan duyuruya göre, Genel Sekreter Mark Rutte’nin yarın Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

Rutte’nin 21–22 Nisan tarihlerinde Ankara’da temaslarda bulunarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Program kapsamında bir savunma sanayii tesisine ziyaret gerçekleştirilmesi de gündemde yer alırken, ziyaret süresince basına açık herhangi bir etkinlik planlanmadığı ifade edildi.