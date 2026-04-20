Geçmişte yaygın olarak kullanılan ancak serbest kıyafet uygulamasıyla geri planda kalan okul formaları, son yaşanan olayların ardından yeniden gündeme geldi. Bu çerçevede birçok okulda, öğrencilerin yalnızca okul kıyafetiyle giriş yapabileceği yönünde kararlar alınmaya başlandı.

VELİLERE DE KISITLAMA VAR

Okullarda alınan güvenlik önlemleri kapsamında velilere de kısıtlama uygulanıyor. Okul saatleri içerisinde okul binasına öğrenci, öğretmen ve görevli personel dışında kimse alınmayacak. Veliler okula gelmek istediklerinde belirtilen birimlerden randevu alacak ve kimlik ibraz ederek okula giriş yapabilecek.

Diğer yandan çıkış saatlerinde çocukları okullardan almaya gelen veliler artık okul bahçelerine alınmayacak. Veliler okul yönetimi tarafından belirlenen bekleme alanlarını kullanabilecek.

UNUTULAN EŞYALARI ÖĞRETMENLER ALACAK

Ders için gerekli materyalleri ya da kişisel eşyalarını evde unutup gelen öğrencilerin velileri, eşyaları getirmek için okul binalarına geliyor, öğrenciye teslim edebiliyordu. Alınan önlemler kapsamında bu uygulamaya da son verildi. Artık veli getirdiği eşyayı okul güvenliğine teslim edecek, buradan öğretmen tarafından alınan eşya öğrenciye ulaştırılacak.

ÇANTALARA SIKI ARAMA

En son yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kahramanmaraş saldırısında, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin silahları okul çantası ile getirmesi dikkat çekmişti. Kamu vicdanını sızlatan olayın ardından okul yönetimlerinin aldığı kararlar ile öğrencilerin çantaları kontrol edilecek. Eğitim materyali dışında herhangi bir eşya okula kabul edilmeyecek.

Aynı zamanda birçok okulda teknolojik cihazlara yönelik yeni sınırlandırmalar da uygulamaya alınmaya başlandı. Böylelikle öğrencilerin cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi cihazlarla okula gelmesi yasaklandı.