Dominguez, Escobar'ın kendisine uyuşturucu taşıyan uçakları uçurması için aylık 20 milyon dolar verdiğini söyledi.

Pablo Escobar’ın “kokain pilotlarından” Tirso ‘TJ’ Dominguez, Escobar için çalışmanın nasıl bir şey olduğunu, yakalanma ve hapse girme sürecini anlattı.

Dominguez, Escobar'ın uçak dolusu kokain taşıması karşılığında ayda 20 milyon dolar maaş verdiğini dile getirdi.

Dominguez, Kolombiyalı uyuşturucu baronunun teklifini ilk başta reddettiğini ifade etti.

Dominguez, 1988 yılında Florida’daki malikanesinde gözaltında alındığından bu yana verdiği ilk röportaj olduğu düşünülen yayında, daha sonra Escobar ile çalışma konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.

Aldığı tekliften önce Escobar'ın rakibi için çalıştığını belirten Dominguez, eski işinden ise aylık 4 milyon dolar kazandığını vurguladı.

Pilot Dominguez "30 Lamborghini marka aracım vardı, iyi giyiniyordum” diye konuştu.

Aldığı 20 milyon dolar maaşın bir yerden sonra Pablo Escobar'a fazla geldiğinin altını çizen Dominguez, uyuşturucu baronunun maaşını kokainle vermeye başladığını açıkladı. Dominguez, uyuşturucu kaçakçısıyken uyuşturucu taciri haline geldiğini belirtti.