Etkinlik sonunda en yüksek skoru elde eden yarışmacı, 2,22 milyon yen (ortalama 703 bin TL) değerindeki büyük ödülü kazanacak.

Japonya'nın başkentinde bir yatak markasının hayata geçirdiği bu yarışma, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Koala Japan öncülüğünde gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, kendileri için özel olarak kurulan yataklarda uyku performanslarını sergileyecek. Ne var ki yarışmacıların görevi sadece uykuya dalmakla sınırlı kalmayacak.

703 BİN TL’LİK BÜYÜK ÖDÜLÜN ŞARTLARI

Katılımcılar, Koala marka yataklara yatmadan önce uyku takip sensörleri kuşanacak. Uykuya geçiş hızı, uykunun derinliği, genel kalite ve uyku düzeninin istikrarı gibi metrikler özel bir algoritma ile puanlanacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzman doktorların gözetiminde yapılacak değerlendirmeler neticesinde zirveye oturan yarışmacı 2,22 milyon yen (yaklaşık 703 bin TL) tutarındaki büyük ödülü evine götürecek.

Organizasyon, 5 Ekim tarihinde Tokyo'nun Minato bölgesinde yer alan Share Green Minami Aoyama'da hayata geçirilecek. Gün içerisinde üç farklı seans düzenlenecek ve her seansta ortalama 20 yarışmacı boy gösterecek. Başvurular 16 Eylül gecesi saat 23.59'a kadar alınacak; başvuru sayısının kontenjanı geçmesi durumunda ise katılımcılar kura çekimiyle netleşecek.

UYKULAR BİLİNÇLİ OLARAK BÖLÜNECEK

Katılımcılar, yarışma öncesi çeşitli gevşeme egzersizleri yapabilecek ve uyku verimini artıracak yardımcı ekipmanlar kullanabilecek. Ancak süre başladıktan sonra yetkililer, yarışmacıların uykusunu kasıtlı olarak sabote ederek şartları zorlaştıracak. Bu sayede yarışmacıların, dış etkenlere ve rahatsız edici unsurlara rağmen uyku kalitelerini ne derece koruyabildikleri ölçülecek.

Bunun yanı sıra, en derin uyku evresine geçen ya da en sıra dışı uyuma pozisyonunu sergileyen kişilere de sürpriz ödüller takdim edilecek. Bu alışılmadık yarışmada birincilik; fiziksel güç, hız veya dayanıklılıkla değil, etraftaki tüm dikkat dağıtıcı faktörlere rağmen deliksiz uyuyabilme yeteneğiyle elde edilecek.