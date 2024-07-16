FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İspanya’ya 81-73’lük skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Mehmet Efe Demirel ve Melih Tunca beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 39-36 önde tamamladı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı’nda Melih Tunca 25 sayı - 6 asist ve Berke Büyüktuncel 15 sayı - 5 ribaund ile oynadı. İspanya’da ise Jordi Rodriguez 15 sayı kaydetti.

Şampiyonada grup aşamasını 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamlayan Ay-yıldızlıları, Son 16 Turu karşılaşmasında Litvanya ile yarın karşı karşıya gelecek.