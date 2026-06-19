A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, yarın Paraguay karşısında galip gelerek kendilerini destekleyen herkesi sevindirmek istediklerini söyledi. Mert, Avustralya mağlubiyetinin ardından yapılan eleştirilerin de bu seviyelerde normal olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak bu maç öncesinde ay-yıldızlı kaleci Mert Günok da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Ülkemizin bizden beklentisi büyük'

Takımdaki moral ve motivasyonun iyi olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Günok, 'Çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama turnuva boyunca favori gösterilen takımların da puan kayıpları yaşadığını gördük. Bizim de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan birini değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ki bunu Avrupa şampiyonasının ilk maçında da yaşadık. Gürcistan maçında Arda çok uzaklardan vurdu, gol oldu. Mert Müldür çok zor bir topu vurdu, gol oldu ve o maçta da aslında yediğimiz pozisyonlar vardı ama savuşturmayı başarmıştık ve turnuvaya galibiyetle başlamıştık. Burada bunu yapamadık ama tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. İyi gitmediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Ama hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Oyunu daha çabuk oynamalıyız'

Mert Günok, Avustralya karşısında oyunu hızlı oynayamadıklarına dikkat çekerek, 'Onlar da ilk maçlarında Amerika'dan 4 gol yemiş oldukları için farklı bir anlayış benimseyebilirler. Avustralya'yı izleyip, Avustralya gibi bir oyun oynayabilirler. Yarın öncesi her şekilde son çalışmamızda hepsine hazırlanacağız. Önemli olan bizim nasıl oynadığımız; pozisyonlara girince değerlendirmemiz, oyunu daha çabuk oynamamız. Aslında Avustralya maçında eksik olan şey de biraz da buydu. Biraz daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Eksiklerimizi analiz ettik. Yarın inşallah iyi bir sonuçla hem de iyi bir oyunla maçı bitireceğiz' şeklinde konuştu.

'Herkes bizim iyi olmamızı istiyor'

'Eleştiriler hem iyi yönde hem kötü yönde bizde hep coşkulu bir şekilde oluyor' diyen 37 yaşındaki file bekçisi, şöyle devam etti:

'Bu seviyede, bu eleştirilere alışık olmalıyız ki çoğumuz da alışkın. Hepimiz büyük takımlarda oynuyoruz. Avrupa'da oynayan bir sürü değerli oyuncumuz var. Herkes bizim aslında iyi olmamızı istiyor. Bu eleştirilerin belki biraz da yoğunluğu bundan. İnşallah biz galip geleceğiz. Yine eleştiriler olacaktır. Belki oyunla ilgili, belki kaçırılan pozisyonlarla ilgili olsun.. Ama önemli olan galip gelmek. Önemli olan bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Bu takım buraya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Avrupa şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yükselmemiz olsun. Oynayan oyuncuların çoğu hemen hemen aynıydı. Buraya nasıl geldiysek buradan da inşallah başarılı bir şekilde dönmeyi planlıyoruz.'

'Uğurcan Çakır ne yapacağını bilen bir kaleci'

Milli kaleci, hem kaleciler özelinde hem de takım olarak iyi bir arkadaşlıkları bulunduğunu aktardı. Uğurcan Çakır'ın performansıyla formayı giymeyi hak ettiğini de sözlerine ekleyen Mert, 'Hepimiz aramızda konuşuyoruz. Kaleciler özelinde de iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan da zaten çok tecrübeli ve bu sene özellikle çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem takımını Avrupa'da iyi temsil etti hem ligde iyi temsil etti ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkardı. O yüzden hani benim ona bir şey söylememe gerek yok. O ne yapacağını bilen bir kaleci. O yüzden ilk maçta o da bazı eleştirilere maruz kaldı ama hem bu sezon özelinde hem de genel olarak performansıyla bence beklentileri karşılamış ve burada şu anda oynamayı hak eden bir kaleci olarak gördüğümüz biri. O yüzden o da gereğini yapacaktır. Burada kim oynasa zaten gereğini yapıyor. Ama hem kaleciler özelinde hem takım özelinde iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize her zaman destek oluyoruz' dedi.